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Александър Донски ще играе в основната схема в Умаг

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Спорт
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Надпреварата е с награден фонд 612 620 евро.

александър донски продължава похода познан достигна полуфиналите двойки
Снимка: БТА
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Българският тенисист Александър Донски ще играе в основната схема на двойки на турнира на червени кортове от категорията АТР 250 в Умаг (Хърватия) с награден фонд 612 620 евро. Надпреварата започва в понеделник.

Донски ще играе със Сидхант Бантия (Индия), а първите им съперници ще бъдат поставените под номер 2 в схемата Робин Хаазе (Нидерландия) и Константин Францен (Германия).

От началото на годината Донски прави силен сезон на двойки и се изкачи до номер 96 в световната ранглиста. Той спечели титлите на двойки на „Чалънджър 75“ в Ню Делхи (Индия) през февруари и „Чалънджър 100“ в Оейраш (Португалия) през май, стана вицешампион на „Чалънджър 75" в Кигали (Руанда), „Чалънджър 100" в Кигали (Руанда), „Чалънджър 100“ в Менорка (Испания) и достигна до полуфиналите на „Чалънджър 75" в Пуне (Индия), „Чалънджър 75“ в Мадрид (Испания), „Чалънджър 75“ в Рим (Италия), "Чалънджър 100" в Познан (Полша) и "Чалънджър 100" в Яш (Румъния).

#Александър Донски

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