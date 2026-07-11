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Плевен приема международен турнир по тенис за юноши и девойки до 16 г.

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Спорт
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Надпреварата ще продължи до 19 юли.

Плевен приема международен турнир по тенис за юноши и девойки до 16 г.
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Плевен отново ще бъде домакин на международния тенис турнир за юноши и девойки до 16 години от днес до 19 юли. Събитието е включено в официалния календар на Тенис Европа.

"В надпреварата ще участват близо 100 млади тенис таланти от 14 държави. На кортовете в тенис комплекс "Кайлъка" ще излязат и много изявени български състезатели. Това гарантира вълнуващи мачове и високо спортно ниво", каза за БТА Иван Иванов от Тенис клуб "Плевен 90".

Днес и утре са квалификациите за влизане в основната схема на турнира. От 13 до19 юли (понеделник до петък) ще се играят мачове от основната схема на сингъл и двойки.

Финалните срещи започват от 9:00 часа на 19 юли, неделя. Официалната церемония за награждаване на победителите - индивидуално и двойки, ще бъде след края на мачовете.

Организатор на турнира е Тенис клуб "Плевен 90", събитието е включено в спортния календар на Община Плевен за 2026 година.

#Тенис турнир в Плевен 2026 г.

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