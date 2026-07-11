Две чехкини поглеждат към титлата на Уимбълдън

Каролина Мухова и Линда Носкова ще се изправят една срещу друга в големия финал на Откритото първенство на Великобритания по тенис при жените. Без значение коя от двете чехкини спечели титлата, тя ще е първа в кариерата й от Големия шлем. Стартът на сблъсъка за титлата в събота е от 18:00 часа българско време.

Мухова е в топ форма. 29-годишната бивша финалистка от Ролан Гарос загря за Уимбълдън с титла в Бад Хомбург, Германия, демонстрирайки много ясно намеренията си в третия за годината турнир от Шлема. В Лондон тя се справи последователно с Анастасия Захарова, Шуай Джан, Мананчейа Савангкаев, Барбора Крейчикова, Наоми Осака и Коко Гоф. Последните й три срещи бяха трудни, но Мухова се пребори за успехите, особено срещу Крейчикова и Гоф. Срещу американката тя игра супер тайбрек, в който спечели с 12-10 точки.

21-годишната Носкова никога досега не бе минавала отвъд четвъртфинал в Шлема (Аустрелиън Оупън 2024), но показа страхотен тенис и заслужи мястото си в големия финал. Тя победи по пътя си към спора за трофея Ела Зайдел, Камила Осорио, Сорана Кърстя, шампионката от Ийстборн Мадисън Кийс, Елизе Мертенс и полуфиналистката на Ролан Гарос Марта Костюк.

Мухова и Носкова имат един-единствен мач досега помежду си - на Ю Ес Оупън миналата година, когато по-опитната от двете чехкини прави обрат, за да се класира за осминафиналите - 6-7 (5), 6-4, 6-2.

Новата шампионка на Уимбълдън ще прибере чек за 3 600 000 паунда.