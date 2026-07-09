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Изцяло чешки финал на Уимбълдъл при дамите

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Носкова и Мухова ще спорят за трофея в събота.

Линда Носкова
Снимка: БТА
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Чехкинята Линда Носкова се класира за финала на третия за сезона турнир от Големия шлем – Уимбълдън. Чехкинята се наложи с 6:4, 6:4 украинката Марта Костюк на полуфиналите и си осигури място в големия финал в събота. Там тя ще се изправи срещу сънародничката си Каролина Мухово, която по-рано през деня записа изключително драматична победа над Коко Гоф в три сета – 6:2, 1:6, 7:6 (10).

Последният случай, в който две представителки на една страна се срещат на финала в Лондон бе през 2009 година, когато американката Серина Уилямс победи сестра си Винъс Уилямс. Това ще бъде и първият изцяло чешки финал. През 1986 година чехословачките Мартина Навратилова и Хана Мандликова играят една срещу друга в спора за титлата, но по това време Навратилова вече използва американски паспорт.

Срещу Костюк 21-годишната Носкова показа изключително зряла игра. Тя остана спокойна през целия мач, докато при Костюк ситуацията бе на другия полюс - украинката бурно изразяваше емоциите си почти след всяко разиграване.

Това спокойствие изигра много важна роля за Носкова, която не допусна нито една точка за пробив в първия сет. Тя пропусна да направи такъв в шестия гейм на мача, но в десетия получи нови три шанса и при втория от тях затвори сета с 6:4.

Чехкинята стартира отлично и във втория сет и поведе с 3:1 гейма. Костюк обаче върна веднага пробива и това доведе до подем в играта ѝ. Украинката обаче не успя да стигне до нов пробив, а поставена под напрежение в последния гейм отново се огъна и по сценария от първия сет предаде и втория, губейки подаването си в края.

С класирането си за финала чехкинята си осигурява и рекордно класиране в кариерата. До момента нейният връх бе десетото място в края на миналия месец.

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#Уимбълдън 2026 #Линда Носкова #Марта Костюк

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