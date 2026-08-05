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Арина Сабаленка удължи победната си серия на хард и уверено стартира в Торонто

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Спорт
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Световната №1 преодоля японката Моюка Учиджима в два сета и записа 13-и пореден успех на твърда настилка, а в третия кръг ще срещне Шуай Чжан

арина сабаленка удължи победната серия хард уверено стартира торонто
Снимка: AP Photo
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Световната №1 Арина Сабаленка започна по шампионски участието си на турнира от сериите WTA 1000 в Торонто, след като победи японската квалификантка Моюка Учиджима с 6:3, 6:3 за 81 минути.

Беларускинята продължи впечатляващата си серия на твърда настилка, записвайки 13-а поредна победа на хард. След титлите в Индиън Уелс и Маями през пролетта Сабаленка отново демонстрира отлична форма и направи още една уверена крачка към трофея.

Двубоят не започна по най-добрия начин за водачката в световната ранглиста, която изостана с ранен пробив, но бързо намери ритъма си и със серия от пет поредни гейма обърна развоя на първия сет. Във втората част двете тенисистки си размениха по един пробив в началото, след което Сабаленка спечели четири от последните пет гейма и затвори срещата без сериозни затруднения.

Така беларускинята вече има само едно поражение в 25 мача на твърда настилка през сезона – от Елена Рибакина във финала на Откритото първенство на Австралия. В третия кръг тя ще се изправи срещу китайката Шуай Чжан, която се възползва от отказването на Елена Остапенко при резултат 6:0, 4:0.

Сред останалите по-интересни резултати Ига Швьонтек се класира за третия кръг след категоричен успех с 6:0, 6:3 над чехкинята Сара Бейлек, а финалистката от миналата година Аманда Анисимова продължи напред без игра заради отказ на квалификантката Ланлана Тараруди, която не излезе на корта заради вирусно заболяване.

#WTA 1000 в Торонто #Арина Сабаленка

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