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Елизара Янева спаси мачбол в Полша

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Спорт
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Надпреварата е с награден фонд 100 хиляди евро.

елизара янева отпадна четвъртфиналите турнира рим
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Елизара Янева спаси мачбол и се класира за втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WTA 125 във Варшава с награден фонд 100 хиляди евро.

Първата ракета на България надделя над представителката на домакините Линда Климовицова с 2:6, 7:5, 6:1 след малко повече от два часа игра.

Климовицова започна силно и поведе с 4:0 по пътя си към успеха в първата част, а във втората дръпна с 5:2 с два пробива аванс. Впоследствие Янева върна единия брейк, отрази мачбол при 4:5 и подаване на съперничката, а след това продължи серията си на девет поредни гейма, като по този начин изравни резултата в сетовете и поведе с 4:0 в решаващия трети, което се оказа ключово за пълния обрат.

Така българката заработи 1740 евро и 15 точки за световната ранглиста, в която заема 193-ото място.

За място на четвъртфиналите Янева ще играе срещу поставената под номер 3 Юе Юан (Китай), 128-а в класацията на УТА.

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