Отстъпление за българките в ранглистата на WTA

Всички българските тенисистки, намиращи се в топ 600 на световната ранглиста, допуснаха отстъпление в седмичната класация на Женската тенис асоциация (WTA).

Първата ракета на България Елизара Янева губи пет позиции и вече е на 193-та. Дългогодишната първа ракета на страната Виктория Томова се смъква също с пет места до 239-а, а Росица Денчева и Лиа Каратанчева отстъпват с по седем места, като са съответно 358-ма и 383-та.

В топ 10 на света няма съществени размествания, като единствената промяна е смяната на местата Елина Свитолина и Аманда Анисимова. В обновената класация украинката е девета, а американката - десета. Водачка продължава да бъде Арина Сабаленка от Беларус с 8550 точки, пред Елена Рибакина от Казахстан с 8056 точки и Джесика Пегула от САЩ с 6625 точки.