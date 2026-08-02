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Кристина Лютова стана най-младата шампионка в турнир на WTA

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Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
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Рускинята с тръгна с титлата от турнира в Мемфис.

годишната кристина лютова спори титлата мемфис исторически пробив
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Руската тенисистка Кристина Лютова триумфира на финала на турнира на твърда настилка от сериите WTA 250 в Мемфис (САЩ) с награден фонд 283 347 долара.

С успеха си срещу Дария Видманова (Чехия) след обрат с 1:6, 6:1, 6:3 за два часа и една минута игра, 16-годишната рускиня се превърна в най-младата носителка на трофей от веригата на УТА от 2019 година насам. Лютова е и първата тенисистка, родена през 2010 година, която е достигала до полуфинал или финал в подобна надпревара.

Рускинята, 229-а в ранглистата на УТА, премина през квалификациите и записа четири поредни победи по пътя си към сблъсъка за титлата, включително срещу 19-ата в света Екатерина Александрова (Русия).

Във финала срещу Видманова, Лютова изостана в общия резултат след несигурно начало на двубоя, но отговори със силна втора част от своя страна.

В решаващия сет рускинята започна с два последователни пробива и поведе с 4:0. Видманова успя да върне единия брейк и да намали до 2:4, но Лютова веднага спечели следващото подаване на опонентката си. На собствен сервис тя имаше три шампионски точки, но вместо да затвори срещата, допусна пробив. В крайна сметка при четвъртия си мачбол, този път при сервис на съперничката си, младата рускиня успя да стигне до победата.

#Дария Видманова #тенис турнир в Мемфис 2026 г. #Кристина Лютова

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