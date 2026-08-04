Ига Швьонтек стартира с убедителна победа на турнира в Торонто

Ига Швьонтек се класира за третия кръг на турнира от категория WTA 1000 в Торонто, след като победи чехкинята Сара Бейлек с 6:0, 6:3 за час и 34 минути.

Поставената под №7 в схемата започна по впечатляващ начин и не остави никакви шансове на съперничката си в първия сет, който спечели на нула. Във втората част полякинята срещна далеч по-сериозна съпротива, като най-трудният момент за нея дойде при сервис гейма за 4:2, продължил цели 21 минути. Въпреки това шесткратната шампионка от Големия шлем удържа натиска и затвори двубоя при третата си възможност.

За 25-годишната Швьонтек това беше първи официален мач след едномесечно отсъствие, както и първа победа в Торонто от четири сезона насам. Успехът е и 24-и за полякинята през 2026 година.

В третия кръг Швьонтек ще се изправи срещу швейцарката Виктория Голубич или поставената под №31 Дона Векич.