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Каролина Мухова е първата финалистка на Уимбълдън

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Спорт
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Чехкинята се наложи над Коко Гоф след тайбрек.

Каролина Мухова
Снимка: БТА
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Каролина Мухова е първата финалистка при жените на третия за годината турнир от Големия шлем - Уимбълдън.

Чехкинята победи с 6:2, 1:6, 7:6(12-10) американката Коко Гоф след 2 часа и 35 минути.

За Мухова предстоящият финал ще бъде първи на Уимбълдън и втори в турнирите от Големия шлем след 2023 година, когато отстъпи в три сета пред Ига Швьонтек в мача за титлата на "Ролан Гарос".

Мухова и Гоф си размениха много бързо по един сет. Чехкинята спечели първия с 6:2, след като взе пет поредни гейма. Във втория ролите се размениха, Гоф бе тази, която взе пет поредни гейма, и след малко повече от час игра резултатът бе изравнен.

В решителния трети сет обаче пробивите спряха и двете тенисистки успяваха да вземат подаванията си до 6:6. Това наложи изиграването на дълъг тайбрек до 10 точки. В него Гоф поведе за пръв път при 9:8, получавайки мачбол на свой сервис. Тя обаче пробва да направи къса топка в близост до мрежата, но ударът и не успя да премине в полето на Мухова и чехкинята изравни за 9:9.

След това и Мухова пропусна мачбол при 10:9, след като се подхлъзна в момента, в който трябваше да нанесе завършващия удар. При 11:10 обаче чехкинята успя да направи много хубав ретур, пое инициативата в разиграването и след непредизвикана грешка на Гоф триумфира с 12:10 точки.

Във финала 29-годишната Мухова ще играе с победителката от втория полуфинал, в който съпернички са нейната сънародничка Линда Носкова и украинката Марта Костюк.

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#Уимбълдън 2026 #Каролина Мухова

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