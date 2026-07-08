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Марта Костюк и Линда Носкова оформиха единия полуфинал на Уимбълдън

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 03:30 мин.
Спорт
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Поставената под №12 в схемата украинка победи финалистката от 2024 година Жасмин Паолини, а Носкова надигра Елизе Мертенс

бразилецът филипе луис застава начело монако
Снимка: БГНЕС
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За първи път от Откритото първенство на Австралия през 2019-а година две чешки тенисистки се класираха за полуфиналите на турнир от Големия шлем. След Каролина Мухова, Линда Носкова също успя да го направи на Уимбълдън, след като победи белгийката Елизе Мертенс с 6:3, 7:5. Тя ще играе за място на финала в четвъртък следобед с украинката Марта Костюк.

Също така за първи път в кариерата си 21-годишната тенисистка е сред четирите най-добри в турнир от „Големия шлем“ и то на Уимбълдън.

Чехите имат сериозни традиции в това състезание, тъй като от 2011-а година насам тяхна представителка е вдигала купата четири пъти (Петра Квитова два пъти, Маркета Вондроушова, Барбора Крейчикова), а тазгодишното издание допълнително подчертава доминацията им.

Носкова показа, че се намира във възходяща форма, след като отрази мачбол на румънката Сорана Кърстя в третия кръг и след това в четвъртия буквално унищожи американката Мадисън Кийс. Днес Носкова се изправи пред брейк-пойнт в началото на мача, но след това доминираше в първия сет при свой сервис и реализира 80 процента от точките. А накрая в последния гейм на тази част проби подаването на белгийката и поведе.

Мачът не беше кой знае колко вълнуващ генерално, но явно търпението е и в ДНК-то на Носкова. В деветия гейм на втория сет тя вече беше на прага на продължаване, когато подсигури три точки за пробив, но белгийката имаше късмет да се задържи. След това обаче чехкинята вдигна оборотите и натисна при ретур, като взе гейма с 6:5. Останалото беше формалност и тя затвори мача.

Нейната следваща съперничка – украинската Марта Костюk мина лесно през финалистката от 2024-а година Жасмин Паолини (Италия). Костюк, която е сочена от доста експерти и медии като фаворит за титлата, спечели на Централния корт с 6:3, 6:2. Поставена като номер 12 в схемата, тя стартира много агресивно и спечели първия сет за 36 минути, пробивайки подаването на италианката при 3:2 и при 5:3.

Украинката имаше две поредни поражения от днешната си съперничка в предишните две срещи, но днес нямаше такива индикации и започна и втората част много силно. Мощният й форхенд беше без отговор от Паолини и тя поведе рано-рано с 3:1.

Италианката не успя да намери отговор, макар да беше окуражавана от публиката на Централния корт, където сред зрителите беше и английската кралица Камила. Но Костюк нямаше намерение да се бави повече и завърши безмилостно в 69-ата минута с втори мачбол на сервис на италианката.

#Уимбълдън 2026 #Жасмин Паолини #Линда Носкова #Марта Костюк

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