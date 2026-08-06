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България излиза срещу Великобритания за място на полуфиналите на световното по тенис за юноши до 14 г.

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Спорт
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България излиза срещу Великобритания за място на полуфиналите на световното по тенис за юноши до 14 г.
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България ще срещне европейските шампиони Великобритания в четвъртфинала на световното първенство за юноши до 14 г. Националите ни в състав Бруно Дженев (ТК „Макс Про 2020", гр. Пловдив), Александър Борисов (ТК „Макс Про 2020", гр. Пловдив) и Емил Алексиев (ТК „Виа Тенис Стар", гр. София) завършиха на второ място в група „А" след поражение с 0:3 от Швейцария, което ги прати в урната на непоставените в жребия.

В първия сингъл Емил Алексиев пропусна шест мачбола и отстъпи на Ноа Хонсбергер – 6:4, 6:7 (3), 13-15. След него Алек8сандър Борисов загуби за трети път последните пет седмици срещу Йонас Велти, като за разлика от четвъртфинала на европейското отборно и осминафинала на европейското лично първенство не само взе сет, но имаше и мачбол. Но в крайна сметка отстъпи 3:6, 6:4, 10-12.

На двойки Борисов и Бруно Дженев бяха победени 6:4, 6:4 от Хонсбергер и Ричард Мичъл.

В другия мач от групата Япония победи Мароко с 2:1. В крайното класиране България Швейцария и Япония завършиха с баланс 2-1, но показателите в преките мачове пратиха на върха Швейцария, а нашите останаха втори.

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