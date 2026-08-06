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Нестеров, Андреев и Лазаров достигнаха до четвъртфиналите на сингъл на ATP Challenger 50 турнира в Пловдив

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Спорт
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На четвъртфиналите в петък Нестеров ще срещне Адриан Андреев, а Джордж Лазаров очаква испанеца Карлос Санчес Ховер.

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Трима българи се класираха за четвъртфинал на сингъл на ATP Challenger 50 турнира в Пловдив. Пьотр Нестеров победи с 6:4, 7:6 (5) Себастиан Зоргер (Австрия) за втория си пореден чист успех. Националът ни бе пробит, сервиращ за мач при 5:4 във втората част, а два гейма по-късно отрази сетбол. В тайбрека Пьотр бързо натрупа преднина от 4:1 точки, която задържа до края.

На четвъртфинал в петък Нестеров ще срещне Адриан Андреев, който без игра премина втория кръг след отказването на белгиеца Емилиен Демане.

В друг изцяло български двубой започналия от квалификациите Джордж Лазаров победи с 6:3, 6:1 Янаки Милев и се класира за първия четвъртфинал на „Чалънджър" в кариерата си. Държавният ни шампион очаква там испанеца Карлос Санчес Ховер.

На двойки Динко Динев единствен от българите преодоля първия кръг. В тандем с ирландеца Конър Бари водачите в схемата отстраниха след два тайбрека Янаки Милев/Пьотр Нестеров.

Георги Георгиев/Йоан Найденов пропуснаха мачбол и отпаднаха след 3:6, 6:4, 10-12 от индийците Мадвин Камат/Атарва Шарма.

Радослав и Васил Шандарови пък бяха елиминирани от четвъртите поставени Ернан Касанова Аржентина)/Муркел Делиен (Боливия) – 4:6, 2:6.

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