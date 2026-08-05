Българските девойки завършиха осми на европейските отборни финали по тенис до 18 години

Националният отбор на България по тенис за девойки до 18 години приключи участието си на европейските отборни финали в Гранвил (Франция) с осмо място. В последната си среща българките отстъпиха с 1:2 победи на състава на Румъния.

В първия мач на сингъл Елеонора Тонева загуби от Юлия Мария Букулей с 2:6, 2:6, а след това Моника Господинова също не успя да се противопостави на Йоана Мария Шандру и отстъпи с 4:6, 4:6.

Българският тим стигна до почетна победа в двубоя на двойки. Валерия Гърневска и Моника Господинова се наложиха над Юлия Мария Букулей и Йоана Мария Шандру с 0:4, 5:3, 10:8, след силен обрат в шампионския тайбрек.

България участва във финалния турнир с Валерия Гърневска (ТК „ДМ Тенис“, Стара Загора), Елеонора Тонева (ТК "Барокко Спорт“, София) и Моника Господинова (ТК „Левски“, София), водени от капитана Венцислав Чолаков. Националките завършиха надпреварата на престижното осмо място сред най-добрите отбори в Европа.