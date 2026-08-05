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Българските девойки завършиха осми на европейските отборни финали по тенис до 18 години

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Националният тим отстъпи с 1:2 на Румъния в последния си двубой, а Валерия Гърневска и Моника Господинова донесоха успеха в срещата на двойки

елеонора тонева класира полуфиналите сингъл турнир itf кипър
Снимка: БТА
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Националният отбор на България по тенис за девойки до 18 години приключи участието си на европейските отборни финали в Гранвил (Франция) с осмо място. В последната си среща българките отстъпиха с 1:2 победи на състава на Румъния.

В първия мач на сингъл Елеонора Тонева загуби от Юлия Мария Букулей с 2:6, 2:6, а след това Моника Господинова също не успя да се противопостави на Йоана Мария Шандру и отстъпи с 4:6, 4:6.

Българският тим стигна до почетна победа в двубоя на двойки. Валерия Гърневска и Моника Господинова се наложиха над Юлия Мария Букулей и Йоана Мария Шандру с 0:4, 5:3, 10:8, след силен обрат в шампионския тайбрек.

България участва във финалния турнир с Валерия Гърневска (ТК „ДМ Тенис“, Стара Загора), Елеонора Тонева (ТК "Барокко Спорт“, София) и Моника Господинова (ТК „Левски“, София), водени от капитана Венцислав Чолаков. Националките завършиха надпреварата на престижното осмо място сред най-добрите отбори в Европа.

#европейско първенство по тенис до 18 години #национален отбор на България по тенис за девойки до 18 г.

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