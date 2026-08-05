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Пьотр Нестеров и Адриан Андреев един срещу друг на "Чаланджъра" в Пловдив

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Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
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Двамата ще се срещнат на четвъртфиналите.

пьотр нестеров стартира убедителна победа пловдив иван иванов приключи участието
Снимка: БТА
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Пьотр Нестеров и Адриан Андреев ще играят един срещу друг на четвъртфиналите на сингъл на международния турнир по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд от 56 700 евро. Надпреварата се провежда на кортовете на ТК „Локомотив".

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров победи Себастиан Зоргер (Австрия) с 6:4, 7:6(5). Двубоят продължи два часа и 19 минути.

Българинът взе подаването на съперника си два пъти по пътя към успеха в първия сет. Във втората част двамата си размениха по три пробива, но в тайбрека Нестеров поведе с 4:1, пропусна два мачбола, но успя да затвори срещата със 7:5.

Адриан Андреев спечели без игра след отказ на съперника му Емилиен Демане (Белгия).

По-късно днес е българското дерби от втория кръг между Янаки Милев и Джордж Лазаров.

На двойки днес два български дуета отпаднаха в първия кръг.

Настоящата надпревара е втори турнир от сериите "Чалънджър" тази година, който се провежда на кортовете на ТК „Локомотив" в Пловдив. След него комплексът ще приеме още две международни състезания - "Чалънджър 50" в периода 30 август - 6 септември и "Чалънджър 75" с награден фонд 97 640 евро, който ще се проведе 20-27 септември.

#тенис турнир в Пловдив 2026 г. # Пьотр Нестеров # Адриан Андреев

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