Лидия Енчева направи впечатляващ обрат и се класира за втория кръг в Лайпциг

Лидия Енчева започна с победа участието си на турнира по тенис на клей в Лайпциг (Германия) с награден фонд от 60 хиляди долара. Българката демонстрира характер и осъществи обрат срещу шведката Нели Тараба Валберг, налагайки се с 3:6, 6:2, 6:4 след 2 часа и 41 минути игра.

Енчева стартира по-добре срещата и реализира ранен пробив, но съперничката ѝ отговори с впечатляваща серия от пет поредни гейма, за да спечели първия сет с 6:3.

Втората част обаче премина под диктовката на българката. След равностойно начало тя спечели четири последователни гейма и изравни резултата след категоричното 6:2.

Най-драматичен беше решителният трети сет. Двете тенисистки си размениха общо седем пробива, а Енчева изоставаше с 1:4. Българката обаче намери сили за впечатляващ обрат, спечели пет поредни гейма и затвори мача с 6:4.

Във втория кръг Лидия Енчева ще се изправи срещу шестата поставена в схемата Кайса Вилда Хенеман от Швеция в битка за място на четвъртфиналите.