БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Шест мача с българско участие днес на ATP Challenger 50 турнира в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
Спорт
Запази

Програмата започва в 15:00 часа, а входът за зрителите е свободен

пьотр нестеров продължава похода пловдив достигна полуфиналите
Снимка: БФТенис
Слушай новината

Шест мача с българско участие ще могат да гледат днес зрителите на силния международен турнир на клей от сериите ATP Challenger 50 в Пловдив с награден фонд от 56 700 евро. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на кортовете на ТК „Локомотив".

Четирима българи ще изиграят срещите си от осминафиналите на сингъл, а седем родни тенисисти ще започнат участието си в надпреварата на двойки.

Програмата започва в 15:00 часа, а входът за зрителите е свободен.

Любителите на тениса ще наблюдават четири поредни мача с българско участие на централния корт на ТК „Локомотив".

Първи на корта в 15:00 часа ще излязат българите Георги Георгиев и Йоан Найденов, които ще играят на двойки срещу представителите на Индия Мадхвин Камат и Атхарва Шарма.

След този мач предстоят три осминафинала на сингъл с българско участие.

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров ще играе във втория мач от програмата срещу Себастиан Зоргер (Австрия).

След това предстои българското дерби от втория кръг на сингъл между Янаки Милев и Джордж Лазаров.

В последната среща на централния корт съперници ще бъдат Адриан Андреев и Емилиен Демане (Белгия).

Програмата на корт №2 предвижда два мача на двойки с българско участие. Националите Пьотр Нестеров и Янаки Милев ще се изправят в първия кръг срещу поставените под №1 Антъни Генов и Чарлз Бари (Ирландия). Братята Радослав и Васил Шандаров ще играят срещу Ернан Касанова (Аржентина) и Муркел Делиен (Боливия).

Настоящата надпревара е вторият турнир от сериите ATP Challenger тази година, който се провежда на кортовете на ТК „Локомотив" в Пловдив. След него комплексът ще приеме още две международни състезания – ATP Challenger 50 в периода 30 август – 6 септември и ATP Challenger 75 с награден фонд от 97 640 евро, който ще се проведе в периода 20–27 септември.

Основната цел при организирането на поредицата от турнири е българските национали и най-добрите ни тенисисти да получат възможност да играят срещу силни международни съперници, да трупат ценен опит и да печелят точки за световната ранглиста

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
Сержиньо взриви "Герена“ в 92-ата минута, Левски дочака своя момент и пребори Кайрат преди реванша
3
Сержиньо взриви "Герена“ в 92-ата минута, Левски дочака...
Случаят с Ива Михайлова влиза в комисията за българите в чужбина
4
Случаят с Ива Михайлова влиза в комисията за българите в чужбина
Възрастен мъж загина, докато спасявал друг от удавяне във вир край с. Къпиново
5
Възрастен мъж загина, докато спасявал друг от удавяне във вир край...
Прекратиха разследването за инцидента с двамата пилоти от „Граф Игнатиево“
6
Прекратиха разследването за инцидента с двамата пилоти от...

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
3
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
4
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
5
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
6
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино

Още от: Български тенис

Александър Донски отпадна във втория кръг на сингъл на тенис турнира от сериите "Чалънджър 75" в Гроджиск Мазовецки (Полша)
Александър Донски отпадна във втория кръг на сингъл на тенис турнира от сериите "Чалънджър 75" в Гроджиск Мазовецки (Полша)
Пьотр Нестеров стартира с убедителна победа в Пловдив, Иван Иванов приключи участието си Пьотр Нестеров стартира с убедителна победа в Пловдив, Иван Иванов приключи участието си
Чете се за: 01:20 мин.
България ще спори с Румъния за седмото място на европейските отборни финали до 18 години България ще спори с Румъния за седмото място на европейските отборни финали до 18 години
Чете се за: 01:30 мин.
Адриан Андреев пречупи Делиен Веласко и се класира за втория кръг в Пловдив Адриан Андреев пречупи Делиен Веласко и се класира за втория кръг в Пловдив
Чете се за: 01:17 мин.
Джордж Лазаров си уреди изцяло български сблъсък във втория кръг в Пловдив Джордж Лазаров си уреди изцяло български сблъсък във втория кръг в Пловдив
Чете се за: 01:37 мин.
България е на четвъртфинал на световното първенство до 14 години след драматичен успех над Мароко България е на четвъртфинал на световното първенство до 14 години след драматичен успех над Мароко
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Детската болница в Бургас посрещна първите си пациенти
Детската болница в Бургас посрещна първите си пациенти
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Министър Катя Ивкова: Няма да допусна ново забавяне на договора за преместването на държавната психиатрия Министър Катя Ивкова: Няма да допусна ново забавяне на договора за преместването на държавната психиатрия
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Румен Радев: Убеден съм, че ще получим и голяма част от следващото плащане по ПВУ Румен Радев: Убеден съм, че ще получим и голяма част от следващото плащане по ПВУ
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Съдбата на космическите отпадъци: Част от ракета вероятно се е разбила на Луната Съдбата на космическите отпадъци: Част от ракета вероятно се е разбила на Луната
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Почистването на речните корита в страната: Необходима ли е промяна...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Рила отново се превърна в място за молитва и поклонение
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
От Столичната община отричат имотът, в който е разкрита лаборатория...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Четири месеца след тежка травма: 15-годишен борец вече ходи сам и...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ