Шест мача с българско участие днес на ATP Challenger 50 турнира в Пловдив

Шест мача с българско участие ще могат да гледат днес зрителите на силния международен турнир на клей от сериите ATP Challenger 50 в Пловдив с награден фонд от 56 700 евро. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на кортовете на ТК „Локомотив".

Четирима българи ще изиграят срещите си от осминафиналите на сингъл, а седем родни тенисисти ще започнат участието си в надпреварата на двойки.

Програмата започва в 15:00 часа, а входът за зрителите е свободен.

Любителите на тениса ще наблюдават четири поредни мача с българско участие на централния корт на ТК „Локомотив".

Първи на корта в 15:00 часа ще излязат българите Георги Георгиев и Йоан Найденов, които ще играят на двойки срещу представителите на Индия Мадхвин Камат и Атхарва Шарма.

След този мач предстоят три осминафинала на сингъл с българско участие.

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров ще играе във втория мач от програмата срещу Себастиан Зоргер (Австрия).

След това предстои българското дерби от втория кръг на сингъл между Янаки Милев и Джордж Лазаров.

В последната среща на централния корт съперници ще бъдат Адриан Андреев и Емилиен Демане (Белгия).

Програмата на корт №2 предвижда два мача на двойки с българско участие. Националите Пьотр Нестеров и Янаки Милев ще се изправят в първия кръг срещу поставените под №1 Антъни Генов и Чарлз Бари (Ирландия). Братята Радослав и Васил Шандаров ще играят срещу Ернан Касанова (Аржентина) и Муркел Делиен (Боливия).

Настоящата надпревара е вторият турнир от сериите ATP Challenger тази година, който се провежда на кортовете на ТК „Локомотив" в Пловдив. След него комплексът ще приеме още две международни състезания – ATP Challenger 50 в периода 30 август – 6 септември и ATP Challenger 75 с награден фонд от 97 640 евро, който ще се проведе в периода 20–27 септември.

Основната цел при организирането на поредицата от турнири е българските национали и най-добрите ни тенисисти да получат възможност да играят срещу силни международни съперници, да трупат ценен опит и да печелят точки за световната ранглиста