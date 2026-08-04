Александър Донски се класира за втория кръг в Полша

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 75" в Гроджиск Мазовецки (Полша) с награден фонд 97 640 евро.

Квалификантът Донски надделя над японеца Такуя Кумазака със 7:5, 6:4 за 105 минути игра.

Българинът взе първия сет с единствен пробив в 12-ия гейм, след което във втората част пропиля аванс от 4:1, но все пак успя да пробие отново в десетия гейм и при третата си възможност затвори мача.

Така той заработи 1590 евро и 10 точки за ранглистата на АТП, в която заема 551-вото място.

За място на четвъртфиналите Донски ще срещне петия в схемата Алехандро Моро Каняс (Испания), 236-и в света. Двамата не са се срещали досега.

Българинът ще участва и в турнира на двойки, в който заедно със Сидхант Бантия (Индия) са водачи в схемата и ще срещнат в първия си двубой утре Михаел Гертс (Белгия) и Брандън Перес (Венецуела).