Денислава Глушкова с успешен старт в Сърбия

Българската тенисистка Денислава Глушкова се класира за втория кръг на единично на турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 2 Глушкова стартира с убедителен успех с 6:2, 6:2 срещу испанката Ариадна Каналс, "щастлива губеща" от квалификациите.

Така за място на четвъртфиналите 22-годишната софиянка очаква победителката от мача между представителките на домакините Даря Сувирджонкова и Миряна Йованович.

Други две българки - Галена Кръстенова и Дария Великова, които преодоляха квалификациите, ще започнат участието си в основната схема утре. Кръстенова ще играе срещу сръбкинята Клара Вая, също квалификантка, а Великова ще се изправи срещу други състезателка от пресявките - Ая Ел Ауни (Мароко).