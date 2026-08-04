Джордж Лазаров си уреди изцяло български сблъсък във втория кръг в Пловдив

Джордж Лазаров продължава силното си представяне на турнира от сериите „Чалънджър 50“ в Пловдив, след като се класира за втория кръг с убедителна победа над бразилеца Едуардо Рибейро. Българският квалификант се наложи със 7:5, 6:2 за час и 23 минути и си осигури изцяло български двубой в следващата фаза.

21-годишният Лазаров започна отлично срещата и поведе с 5:2 в първия сет, но позволи на съперника си да изравни. Българинът обаче реагира по най-добрия начин, реализира нов пробив и затвори частта със 7:5. Във втория сет той доминира изцяло, спечели още два пъти подаването на намиращия се на 372-ро място в световната ранглиста Рибейро и заслужено продължи напред.

Във втория кръг Лазаров ще се изправи срещу друг българин - Янаки Милев, който също започна турнира с победа.

В друг мач от програмата Георги Георгиев отпадна след поражение от поставения под №4 Даниел Галан. 19-годишният българин загуби с 3:6, 7:6(5), 2:6, като показа характер във втория сет, обръщайки тайбрека след изоставане с 2:4. В решителната трета част обаче опитният колумбиец, достигал до №56 в световната ранглиста, реализира три пробива и сложи край на участието на Георгиев.







