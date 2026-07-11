Над хиляда са участниците във втория Банско байк фест

Банско е най-горещата вело дестинация в България този уикенд. Планинският курорт е домакин на второто издание на мащабния колоездачен фестивал Банско байк фест.

Над хиляда души са се регистрирали за участие във второто издание на феста. Още вчера най-нетърпеливите можеха да се включат във велопоход до село Орцево, най-високото село на Балканския полуостров.

Костадин Русков: "Днес е най-интересният ден от Банско байк фест, защото програмата е изключително богата. Започваме с велорали Вихрен, после имаме един много готин гурме-тур из цяло Банско, където представяме всички готини производители на Банско на различни вкусотии. После имаме гравел тур след обяда, имаме детско събитие с много награди. През целия ден тече байк теста, както казах тук сме събрали над 70 велосипеда за тест, който се случва само единствено в Банско. Накрая на деня завършваме с клоузинг парти на ивента, където разбира се всички участници са поканени."

Най-интересното през днешния ден, е велоралито до хижа Вихрен.

Андрей Балевски, организатор: "Велоралито е направено да могат всички видове колездене да се включат в него. Независимо с какъв велосипед са хората, дали с електрически или с нормален, с шусен, могат да се качат от центъра на Банско до хижа Вихрен, която е най-високата точка, до която се стига по асфалтов път. Пътят, естествено, е затворен, имаме над 400 участника. Един от най-важните ни гости, специално Тервел Замфиров ще се включи в надпреварата."

Това е страхотна възможност да покажем лицето на Банско в другите три сезона, тъй като да не вече се утвърдило като зимен курорт, но и в другите три сезона има много неща, които могат да се правят, допълни Балевски.

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