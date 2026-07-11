В очакване на нови преговори между САЩ и Иран: Вашингтон поиска Техеран да обяви Ормуз за отворен
Съединените щати искат Иран публично да заяви, че Ормузкият проток е отворен и да спре стрелбата по търговски кораби като част от преговорите, които ще се проведат в събота.
Според източници в Белия дом, Техеран е признал, че ударите по няколко търговски плавателни съдове преди няколко дни са били грешkа.
Президентът Доналд Тръмп заяви, че е наредил на американските въоръжени сили да бъдат готови да нанесат удари по Иран, ако иранското правителство извърши или направи опит за покушение срещу него.
В пост в социалната мрежа ЕКС, иранският външен министър написа, че Вашингтон нарушава Меморандума за разбирателство.
По данни на CNN, Иран се опитва да възстанови ядрени обекти, засегнати при американо-израелските удари.