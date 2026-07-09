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Доналд Тръмп: Иран толкова много иска да сключи сделка

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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По света
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Съединените щати нанесоха удари срещу Иран. Операцията беше извършена часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви край на примирието с Техеран заради ирански атаки срещу танкери в Ормузкия проток. Ирански медии съобщават за най-малко трима загинали по време на американската операция. Техеран вече отговори на американските удари с атаки срещу Бахрейн, Кувейт и Катар.

60-дневното примирие между Съединените щати и Иран вече е в историята. То продължи едва 21 дни. От Централното командване на САЩ съобщиха, че тази нощ са поразили над 90 цели.

Атакувани са пристанищни градове. Основни мишени са били градът Чабахар и остров Абу Муса. Има съобщения за прекъснато електричество и пожар в сграда на Революционната гвардия.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Просто ги ударихме много силно. И бих казал, че ги ударихме 20 към едно. Всеки път, когато ни ударят, ще ги ударим 20 пъти. И го направихме снощи. Това беше отмъщение за случилото се. Всъщност те удариха три кораба, не два.“

Според британския Център за морски търговски операции атаките, които станаха повод за прекратяване на примирието, са били извършени в южната част на Ормузкия проток, като три танкера са били улучени от снаряди.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Обадиха се. Толкова много искат да сключат сделка. Просто не знам дали са достойни да сключат сделката. Не знам дали ще я спазят. Това е проблемът.“

На журналистически въпрос защо иранците нападат граждански кораби, след като искат примирие, американският президент беше лаконичен.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Честно казано, те са малко побъркани!“

След шестдневно поклонение в иранския град Машхад днес ще бъде погребан покойният аятолах Али Хаменей. Ирански медии съобщават, че при американските удари през нощта са нанесени щети по железопътната линия между Техеран и Машхад, което е довело до спиране на влаковете по този маршрут.

От Революционната гвардия съобщават, че са атакувани и два моста, които водят към Машхад. По време на поклонението, което включваше няколко града в Иран и Ирак, не се появи новият аятолах – синът на Али Хаменей, Моджтаба. Твърди се, че той е бил ранен още в първите дни на войната.

#Доналд Тръмп #САЩ #Иран

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