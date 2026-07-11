Освободиха двама от шестимата българи, обвинени в шпионаж от Великобритания

Британските власти са освободили двама от шестимата българи, осъдени за шпионаж в полза на Кремъл.

Редица британски издания публикуваха новина, че британското правителство е освободило двама от българската шпионска клетка, които бяха осъдени на затвор миналата година, за участието им в едно от най-големите руски шпионски операции в съвременната епоха и ги е депортирало. Става дума за Иван Стоянов и Ваня Габерова.

Групата, ръководена от руския агент Ян Марсалек, е извършила мисии за наблюдение в цяло Великобритания и Европа, насочени към журналисти, руски дисиденти, политически фигури и украински войници.

33-годишният Стоянов, един от оперативните служители на клетката за наблюдение, се призна за виновен в заговор за шпионаж и беше осъден на 5 години и 3 седмици затвор. 30-годишната Габерова, козметичка, работеща в Северозападен Лондон, беше осъдена на 6 години, 8 месеца и 3 седмици затвор.

И двамата бяха освободени и депортирани, след като излежаха задължителната половина от присъдата си в затвора.

Сред онези, които бяха обект на нападения, но не бяха уведомени за освобождаването, беше Христо Грозев, разследващият журналист на "Белингкат", който разкри участието на Русия в отравянето с "Новичок" на Сергей Скрипал и опита за убийство на Алексей Навални.

Христо Грозев, журналист: "Току-що разбрах, че двама от шпионите, които миналата година получиха дълги присъди във Великобритания за това, че шпионираха мен и Доброхотов, и планираха да ни отвлекат или убият, са били освободени от Обединеното кралство, след като излежали задължителната си половин присъда. Искаше ми се някой да си беше направил труда да информира целите им."

В самата Великобритания министърът на вътрешната работа в сянка Крис Филд заяви, че "това е пореден провал на това некомпетентно лейбъристко правителство". "Очевидно, те са толкова малко загрижени за жертвите на руските шпионски операции на наша земя, че дори не си правят труда да им кажат какво се случва под техните собствени случаи", посочи Филд.

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