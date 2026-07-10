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След срещата Тръмп - Ердоган: Продава ли Турция руските ПВО системи С-400?

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Турция планира да продаде руските ПВО системи С-400 на страни от Персийския залив. Това съобщи турското издание "Хюриет" и допълни, че сделката се очаква да бъде финализирана още днес.

На срещата на върха на НАТО в Анкара по-рано тази седмица Реджеп Ердоган и Доналд Тръмп се договориха Турция отново да участва в програмата за изтребителите F-35.

През 2019 г. решението на турската страна да купи руски ПВО системи стана повод Вашингтон да наложи санкциите. Американското законодателство не позволява съвместимост на американските изтребители от пето поколение с чужда противоракетна система.

От Москва коментираха лаконично, че са в контакт с турските власти.

#руски ПВО #срещата Тръмп-Ердоган #ПВО системи #Турция #С-400

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