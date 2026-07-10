Брандон Бехеле олицетворява опита в зашитата на Белгия

Футболистът на Брюж Брандон Бехеле е на първото си световно първенство с отбора на Белгия.

Централният защитник не е изпуснал нито минута от мачовете на Мондиала в САЩ, Мексико и Канада.

"В първия мач бях нервен, защото всичко беше ново. Чувствах напрежение, но и щастие и гордост. Всеки мач е важен и играеш за победа. Всеки следващ съперник става все по-труден. Работата ми е да ръководя защитата и да се уверя, че всеки е на своята позиция", сподели той.

Селекционерът на "червените дяволи" отличи представянето на своя възпитаник.

"Брандон прави страхотен турнир и е един от най-добрите ни защитници. Той допринася много със своята експертиза в защита", допълни наставникът.

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