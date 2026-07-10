Очакват ни максимални температури между 30° и 35° в съботния ден

В съботния ден температурите в страната ще бъдат по-високи, в сравнение с днес. След едва 9° в София тази сутрин, утре минималните температури ще бъдат между 12° и 17°, на морския бряг - от 18° до 21°, а максималните - между 30° и 35°, в София - около 30°, по Черноморието - от 29° до 31°. Ще бъде слънчево. Вятърът ще отслабне и в по-голямата част от страната ще бъде почти тихо.

И по Черноморието времето утре ще бъде слънчево, в следобедните часове - със слаб източен вятър. Вълнението на морето ще бъде слабо, а температурата на морската вода е от 24° до 26°. Добри условия за туризъм в планините утре. Ще бъде ветровито, с умерен и силен северозападен вятър, но и там ще бъде безоблачно. Горещо ще се задържи в Западна Европа, на Пиренеите и на Апенините.

Предупреждение от най-високата, трета степен, код червено за опасно високи температури е в сила утре в части от Франция. Слабо понижение на температурите и превалявания се очакват утре на Британските острови. Интензивни валежи и гръмотевични бури ще има в Източна Европа, където остава по-студено от обичайното за сезона.

В по-голямата част от Балканите утре ще бъде слънчево, но в северозападните части от полуострова ще превали и прегърми. И у нас, в неделя, ще има валежи и гръмотевична дейност, още в сутрешните часове – в Северозападна България, а до вечерта - и в по-голямата част от страната. Със силен вятър от северозапад ще прониква относително по-хладен въздух и температурите ще започнат да се понижават.

В понеделник валежи и гръмотевици, ще има на много места, а захлаждането ще продължи. Във вторник и сряда ще бъде предимно слънчево, с изолирани следобедни превалявания, а температурите отново ще тръгнат нагоре.