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Слънчево и горещо време в последния ден на юли

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Снимка: Татяна Добролюбова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Слънчево и горещо ще бъде в последния ден от работната седмица. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 30° и 38°, в София – около 32°, по крайбрежието на морето – между 26° и 29°.

И по Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е 24° - 25°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала, с височина на вълните около половин метър.

В планините също ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 18°.

През почивните дни и през първата половина от следващата седмица времето ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони – умерен вятър от изток-североизток. Температурите ще се повишават бавно и в сряда максималните ще бъдат между 35° и 40°, по Черноморието – между 31° и 34°.

#слънчево и горещо време #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

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