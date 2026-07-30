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Слънчевото и горещо време продължава

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Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони – умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31° и 36°, за София – около 31°, съобщиха от НИМХ.

През нощта ще бъде ясно, а утре – отново слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Около и след обяд ще бъде горещо с максимални температури между 31° и 36°, по-ниски по крайбрежието на морето, в София – около 32°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините също ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 18°.

През почивните дни и през първата половина от следващата седмица времето ще бъде слънчево, към понеделник – вторник над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони - до умерен вятър от изток-североизток. Температурите ще се повишават бавно и към средата на новата седмица максималните ще бъдат предимно между 35° и 40°. По-прохладно ще остава по Черноморието с дневни температури между 31°-34°.

#слънчево и горещо време #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

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