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Весела Лечева: БОК има задължения за над 440 хил. евро, но плащанията от МОК вече са възстановени

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Спорт
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Председателят на Българския олимпийски комитет очерта финансовото състояние на организацията, плановете за нова база и предстоящите международни форуми

Весела Лечева: БОК има задължения за над 440 хил. евро, но плащанията от МОК вече са възстановени
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Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева разкри, че финансовите задължения на централата възлизат на над 440 хил. евро. По думите ѝ първоначалният дълг е бил около 360 хил. евро, а впоследствие са се натрупали още близо 80 хил. евро, които също предстои да бъдат изплатени.

Лечева подчерта, че една от добрите новини е възстановяването на всички плащания от Международния олимпийски комитет към Българския олимпийски комитет, което ще даде известна финансова стабилност на организацията.

"Разбира се, ще търсим начин как постепенно да бъдат погасени всички тези финансови задължения. Те наистина затрудняват работата ни. С общите усилия на служителите успяхме да приведем централата в нормален вид, но предстои още много работа“, заяви Лечева.

Тя допълни, че състоянието на настоящата сграда на БОК остава незадоволително и ръководството вече работи по намирането на нова база за организацията.

"Ще търсим подходяща централа за Българския олимпийски комитет“, каза още председателят.

Сред приоритетите на новото ръководство е и дигитализацията на спортните федерации, която според Лечева трябва да бъде реализирана в кратки срокове.

Председателят на БОК съобщи още, че организацията е получила покана за среща с президента на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри в края на следващия месец. Основна тема на разговорите ще бъде развитието на олимпийското движение.

Лечева представи и част от спортния календар през следващите месеци. През септември Българският олимпийски комитет ще организира първия Летен олимпийски фестивал във Враца, а през октомври предстоят Младежките олимпийски игри в Дакар, за които България към момента има осигурени 17 квоти.

По-рано през деня Весела Лечева посети обновеното стрелбище в Пловдив, където се провеждат контролни състезания, определящи съставите на националните отбори за предстоящите европейски първенства до 23 и до 18 години.

#Български олимпийски комитет (БОК) #Весела Лечева

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