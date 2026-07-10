БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Рекорден зрителски интерес към ФИФА световно първенство...
Чете се за: 02:50 мин.
Областната управа в Ямбол активира BG-ALERT заради...
Чете се за: 01:17 мин.
Депутатите приеха на първо четене и бюджета на НЗОК
Чете се за: 00:27 мин.
Затвориха АМ "Тракия" заради тежка катастрофа с...
Чете се за: 01:55 мин.
Финансовите министри от ЕС гласуваха откриването на...
Чете се за: 02:00 мин.
ДПС: Получената справка доказва, че всичко, което...
Чете се за: 05:57 мин.
Парите за пенсии и здраве: Парламентът прие на първо...
Чете се за: 04:37 мин.
Справката на ГДБОП за придружителите на Делян Пеевски е...
Чете се за: 01:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Виктор Марков се класира за финала на двойки на турнир в Монастир

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Българският тенисист ще спори за титлата в Тунис.

виктор марков класира полуфиналите двойки тенис турнир талахаси сащ
Слушай новината

Виктор Марков се класира за финала на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд от 15 хиляди долара.

Българинът и Роан Джоунс (Великобритания) победиха на полуфиналите Гауад Ел Феки (Египет) и Логан Зап (САЩ) с 6:2, 3:6, 10:4 за час и 15 минути игра.

21-годишният Марков и Джоунс поведоха с 3:0, а след 4:2 спечелиха още два поредни гейма за крайното 6:2 в първия сет. Българинът и британецът обаче загубиха втората част с 3:6 и така се стигна до шампионски тайбрек. В него Марков и Джоунс взеха инициативата още от самото начало и спечелиха убедително с 10:4 точки.

В спор за титлата утре двамата ще играят срещу Никита Янин (Русия) и Карим Мабрук (Египет).

До момента Виктор Марков няма спечелена титла на двойки при мъжете от турнирите на ITF World Tennis Tour.

#Виктор Марков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Справката на ГДБОП за придружителите на Делян Пеевски е внесена в парламента
2
Справката на ГДБОП за придружителите на Делян Пеевски е внесена в...
СГП е разпоредила проверки по сигналите за ползването на данни от резервационните записи на пътниците
3
СГП е разпоредила проверки по сигналите за ползването на данни от...
ДПС: Получената справка доказва, че всичко, което министър Демерджиев изнесе, е лъжа
4
ДПС: Получената справка доказва, че всичко, което министър...
Затвориха АМ "Тракия" заради тежка катастрофа с тир край Карнобат (СНИМКИ)
5
Затвориха АМ "Тракия" заради тежка катастрофа с тир край...
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
6
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
3
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
4
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
5
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Турция забрани къпането в Черно море
6
Турция забрани къпането в Черно море

Още от: Тенис

Александър Зверев е финалист на Уимбълдън за първи път в кариерата си
Александър Зверев е финалист на Уимбълдън за първи път в кариерата си
Пламен Милушев и Ерик Владимиров се класираха за финала на „Левски Къп“ Пламен Милушев и Ерик Владимиров се класираха за финала на „Левски Къп“
Чете се за: 00:45 мин.
Ива Иванова стана вицешампионка на двойки на турнир в Румъния Ива Иванова стана вицешампионка на двойки на турнир в Румъния
Чете се за: 01:20 мин.
Иван Иванов отпадна на четвъртфиналите на турнир от сериите „Чалънджър“ Иван Иванов отпадна на четвъртфиналите на турнир от сериите „Чалънджър“
Чете се за: 01:10 мин.
Александър Донски отпадна на двойки на турнир от сериите "Чалънджър" Александър Донски отпадна на двойки на турнир от сериите "Чалънджър"
Чете се за: 01:00 мин.
Русия остава отстранена от международната тенис-федерация World Tennis Русия остава отстранена от международната тенис-федерация World Tennis
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Затвориха АМ "Тракия" заради тежка катастрофа с тир край Карнобат (СНИМКИ)
Затвориха АМ "Тракия" заради тежка катастрофа с тир край...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Явор Гечев: Истината за полетите трябва да излезе докрай, обществото очаква отговори Явор Гечев: Истината за полетите трябва да излезе докрай, обществото очаква отговори
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
Областната управа в Ямбол активира BG-ALERT заради тежката катастрофа на АМ "Тракия" Областната управа в Ямбол активира BG-ALERT заради тежката катастрофа на АМ "Тракия"
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Финансовите министри от ЕС гласуваха откриването на процедура за прекомерен дефицит за България Финансовите министри от ЕС гласуваха откриването на процедура за прекомерен дефицит за България
Чете се за: 02:00 мин.
По света
"Златният" Килиан Мбапе – френският капитан, който...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Депутатите приеха на първо четене и бюджета на НЗОК
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
ДПС: Получената справка доказва, че всичко, което министър...
Чете се за: 05:57 мин.
У нас
Справката на ГДБОП за придружителите на Делян Пеевски е внесена в...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ