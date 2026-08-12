Бен Шелтън продължава защитата на титлата си в Монреал и ще играе с Лърнър Тиен

Миналогодишният шампион Бен Шелтън продължава успешно защитата на титлата си на турнира от сериите "Мастърс“ в Монреал. Американецът, който е поставен под №5 в основната схема, се наложи убедително над чеха Якуб Меншик с 6:3, 6:1 за само 74 минути.

Шелтън записа четвърта поредна победа без загубен сет в канадския турнир, като за трети пореден кръг елиминира поставен състезател. Той реализира по два пробива във всеки от сетовете и допусна едва три непредизвикани грешки срещу 18 за Меншик. Американецът спечели и 89% от разиграванията при вкаран първи сервис.

"Чувствах се страхотно. Бях много доволен от играта си на ретур и от начина, по който играх още от първата точка. Точно така искам да се представям“, заяви Шелтън след двубоя.

Той ще се изправи срещу сънародника си Лърнър Тиен в битката за място на финала. 12-ият поставен в схемата се справи с испанеца Даниел Мерида с 6:3, 6:2 за 73 минути.

Мерида започна добре и поведе с ранен пробив, но Тиен бързо обърна развоя на първия сет и го спечели с 6:3. Във втората част американецът отново пое инициативата още в началото и не даде възможност на съперника си да се върне в мача.

Успехът има историческо значение за 19-годишния Тиен, който за първи път достигна до полуфинал на турнир от сериите "Мастърс“.

Предстоящият сблъсък между двамата американци обещава сериозно изпитание за Тиен, който не скри уважението си към шампиона.