Американецът Бен Шелтън си осигури четвъртфинал на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Монреал

Американецът Бен Шелтън, който е номер 10 в световната ранглиста на АТР, се класира за четвъртфиналите на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Монреал с награден фонд близо 9,5 милиона долара. Той надигра бразилеца Жоао Фонсека с 6:3, 7:6 (3), съобщи АФП.

Шелтън е единственият играч от Топ 10, като потвърди статута си на фаворит в схемата на турнира, от която вече отпаднаха почти всички поставени водачи. Той спечели турнира миналата година, който се проведе в Торонто. Американецът обаче трябваше да се бори на корта за успеха срещу Фонсека, който в миналия кръг елиминира норвежеца Каспер Рууд. Бразилецът водеше с 3:1 гейма и 40:30 във втория сет, когато стъпи лошо на глезена си, което обърна хода на срещата. Той направи в мача 32 непредизвикани грешки.

„Беше трудно днес. Със силния вятър изпитвах трудности да настроя играта си при повечето топки“, призна след победата 23-годишният левичар Шелтън. „Всичко се определи от настойчивостта, моят тенис не беше чист, но да спечеля беше страхотно за мен“, коментира американецът.

Бен Шелтън ще срещне на четвъртфиналите чеха Якуб Меншик, който победи нидерландеца Ботик ван де Зандсхулп с 6:4, 7:5 в последния мач от вечерта.

Испанецът Даниел Мерида, който преди турнира не бе спечелил нито един мач на твърди кортове, продължава впечатляващото си представяне, като се наложи над Талон Грикспоор от Нидерландия с 6:3, 6:1 за 69 минути на корта.

„Невероятно е да играя тук и да давам 100 процента във всеки мач. Чудесно е, че достигнах до четвъртфиналите“, коментира Мерида, който спечели турнира в Умаг (Хърватия) на клей миналия месец.

Той ще влезе в Топ 50 след турнира. Грикспоор не успя да затвърди представянето си от победата над поставения под номер 1 в турнира Александър Зверев от Германия.

Мерида ще срещне в следващата фаза американеца Лърнър Тиен, който надигра аржентинеца Тиаго Агустин Тиранте с 6:4, 6:4. Тиен спечели мача на мощните сервиращи играчи, като успя да спаси първите осем възможности на аржентинеца да го пробие и затвори мача при петия мачбол.