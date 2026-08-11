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Дъжд отложи четвъртфиналите в Монреал за вторник

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Лошото време не позволи да се проведе нито един мач от мъжката схема.

тенис турнир дъжд
Снимка: БТА
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Двата предвидени за понеделник четвъртфинала на Мастърс 1000 турнира в Монреал бяха отложени за вторник заради проливните валежи.

Рафаел Ходар трябваше да се изправи срещу Артур Фис не преди 18:00 часа местно време, а след тях на корта трябваше да излязат Лучано Дардери и Брандън Накашима. Лошото време обаче не позволи да се проведе нито един мач от мъжката схема.

Така и четирите четвъртфинала при мъжете ще се изиграят във вторник. Бен Шелтън ще срещне Якуб Меншик, а Лърнър Тиен ще се изправи срещу Даниел Мерида.

Ходар и Фис имат по една победа в преките си срещи. Испанецът спечели последния им двубой на твърди кортове във Вашингтон през миналия месец, когато достигна до финала на турнира от категория ATP 500.

19-годишният Ходар, който в момента заема 13-ото място в актуалното класиране заради представянето през сезона, ще преследва първия си полуфинал на турнир от сериите Мастърс 1000.

За Фис това ще бъде четвърти четвъртфинал на Мастърс 1000 през сезона. Французинът вече достигна до полуфиналите в Маями и Мадрид и ще се опита за трети път през годината да стигне до тази фаза.

Дардери записа лична рекордна 30-а победа за сезона, с която си осигури второ участие на четвъртфинал в турнир от тази категория. За Накашима пък това ще бъде първи четвъртфинал на ниво Мастърс 1000.

Американецът има и допълнителен стимул за успех. Победа над Дардери ще го изкачи до 25-ото място в актуалното класиране на ATP и ще му донесе ново най-добро постижение в световната ранглиста.

#тенис турнир в Монреал 2026

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