Джордж Лазаров обърна италианец и си уреди български сблъсък в Сърбия

Джордж Лазаров започна успешно участието си на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня, Сърбия, който е с награден фонд от 30 хиляди долара. Българинът преодоля първия кръг след победа над италианеца Габриеле Пенафорти с 6:4, 6:4.

21-годишният Лазаров стигна до успеха след час и 52 минути игра, като и в двата сета трябваше да наваксва ранно изоставане.

Началото на срещата не беше благоприятно за българина. Пенафорти проби още в първия гейм и поведе с 3:1, но Лазаров бързо намери отговор. Той върна пробива и изравни резултата, а при 5:4 отново спечели подаването на италианеца, за да затвори първата част с 6:4.

Сценарият се повтори и във втория сет. Лазаров отново се оказа догонващ при 1:3, но този път реакцията му беше още по-категорична. Българинът спечели четири последователни гейма и обърна резултата до 5:3.

Пенафорти успя да върне единия пробив и да намали до 4:5, но Лазаров не позволи на съперника си да възстанови равенството. Българският тенисист отново проби подаването на италианеца и приключи двубоя с ново 6:4.

Успехът подготви изцяло български сблъсък във втория кръг. Лазаров ще се изправи срещу поставения под номер 7 в схемата Александър Василев.

Българското присъствие в Куршумлийска баня продължава и с Александър Толев. Преминалият през квалификациите тенисист ще срещне австралиеца Стефан Костич.

Лазаров има ангажимент и в турнира на двойки, където заедно с Радослав Шандаров ще се изправи срещу тандема Александър Василев и Тимофей Дерепаско.