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Пьотр Нестеров стана вицешампион на ATP Challenger 50 турнир в Пловдив

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Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
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Българският тенисист отстъпи в спора за титлата

Пьотр Нестеров
Снимка: БТА
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Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров стана вицешампион на сингъл на силния международен турнир от сериите ATP Challenger 50 в Пловдив с награден фонд 56 700 евро.

23-годишният българин достигна до първия финал на сингъл в кариерата си на турнир от сериите ATP Challenger. Финалната среща се проведе на централния корт на ТК „Локомотив" пред многобройна и ентусиазирана публика.

Нестеров отстъпи с 1:6, 6:7(5) пред Габриеле Пираино (Италия) след 2 часа и 2 минути игра.

Българинът започна трудно срещата и изостана с 0:2, но успя да върне единия пробив за 1:2. Пираино обаче спечели следващите четири гейма и затвори първия сет с 6:1.

Втората част беше много оспорвана и предложи редица обрати. Нестеров навакса два пробива пасив до 3:3, но отново загуби подаването си за 4:5.

При 4:5 Пираино сервираше за мача, но Нестеров показа характер, върна пробива и поведе за първи път в двубоя – 6:5. Италианецът успя да спечели следващия си сервис гейм и така се стигна до тайбрек.

В него Пираино поведе с 4:2 при смяната на полетата, но Нестеров направи обрат и поведе с 5:4. За съжаление, българинът загуби следващите три точки и отстъпи във финала.

Преди финалния двубой Нестеров беше в серия от девет поредни победи. Българинът записа четири последователни успеха в Пловдив без загубен сет, а през предходната седмица спечели титлата на сингъл на турнир на клей в Гентофте (Дания) с награден фонд 30 хиляди долара.

Със силното си представяне в Пловдив Нестеров си осигури 25 точки за световната ранглиста. В момента той заема 364-о място, но ще запише най-доброто класиране в кариерата си, като ще се изкачи минимум до №305 в света.

Турнирът в Пловдив беше вторият от сериите ATP Challenger, който се проведе тази година на кортовете на ТК „Локомотив".

#Пьотр Нестеров

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