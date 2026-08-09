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Денислава Глушкова загуби финала в Куршумлийска Баня

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Спорт
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Надпреварата е с награден фонд 15 хиляди долара.

денислава глушкова достигна финала двойки клагенфурт
Снимка: БТА
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Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Денислава Глушкова стана вицешампионка на сингъл на турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

22-годишната Глушкова, поставена под №2 в схемата, отстъпи във финала пред рускинята Фелицата Дорофеева-Рибас с 2:6, 4:6 след час и 50 минути игра.

Българката поведе с 2:1 в първия сет, но Дорофеева-Рибас спечели пет поредни гейма и направи обрат за 6:2.

Във втората част Глушкова изостана с 0:3, но показа характер и успя да изравни резултата при 3:3. Рускинята обаче направи решителен пробив за 5:3, след което затвори сета с 6:4 и спечели титлата.

Денислава Глушкова има пет спечелени титли на сингъл в кариерата си в турнирите от веригата World Tennis Tour за жени. За последно Глушкова триумфира три пъти през 2024 година – на турнири в Анталия.

#Денислава Глушкова

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