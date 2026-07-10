Илиян Радулов завоюва първа титла в кариерата си от веригата на Международната федерация по тенис

Националът на България за Купа Дейвис Илиян Радулов спечели титлата на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Рода де Бара (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българинът и Алберт Педрико Кравцов (Испания), поставени под №3 в схемата, победиха представителите на домакините Икер Рамирес и Манел Хункадела с 6:3, 4:6, 10-6 за 80 минути на корта.

Радулов и Кравцов направиха три пробива по пътя си към успеха в първия сет. Във втората част те имаха аванс от 3:1, но съперниците им взеха четири от следващите пет гейма и изравниха резултата. В решителната трета част българинът и испанецът преодоляха пасив от 0:3, но направиха обрат и със серия от три поредни точки затвориха мача.

За Радулов, който има четири титли на сингъл, това е първи трофей в кариерата при дуетите на турнир от веригата на Международната федерация по тенис (ITF).