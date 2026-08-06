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Исторически успех! България е на полуфинал на световното първенство по тенис до 14 години

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Спорт
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Националният ни тим победи европейския шампион Великобритания с 2:0 и за първи път в историята си се класира сред най-добрите четири отбора в света, където ще срещне Бразилия

исторически успех българия полуфинал световното първенство тенис години
Снимка: БФТенис
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Националният отбор на България за юноши до 14 години постигна исторически успех, класирайки се за първи път на полуфиналите на световното първенство по тенис в Простейов (Чехия). Българските таланти Бруно Дженев, Александър Борисов и Емил Алексиев елиминираха действащия европейски шампион Великобритания с 2:0 и си осигуриха място сред най-добрите четири отбора на планетата.

Първата точка за България донесе Александър Борисов, който направи впечатляващ обрат срещу седмия в европейската ранглиста Оскар Ласковски. След загубен първи сет младият българин намери верния ритъм, спечели със 3:6, 6:4, 6:3 и даде аванс на националите. Решителен се оказа моментът при 3:4 във втория сет, когато Борисов записа серия от седем поредни гейма и пречупи съперника си.

Победата на България беше подпечатана от Бруно Дженев, който надделя над втория в европейската ранглиста Лиъм Шарки със 7:5, 6:0. След равностойното начало на първия сет държавният шампион на България в зала доминира изцяло, спечели осем поредни гейма и направи излишен мача на двойки.

На полуфиналите в петък България ще се изправи срещу отбора на Бразилия в битка за място на финала на световния шампионат.

#световно първенство по тенис за юноши до 14 г. в Чехия #национален отбор на България по тенис за юноши до 14 г.

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