Исторически успех! България е на полуфинал на световното първенство по тенис до 14 години

Националният отбор на България за юноши до 14 години постигна исторически успех, класирайки се за първи път на полуфиналите на световното първенство по тенис в Простейов (Чехия). Българските таланти Бруно Дженев, Александър Борисов и Емил Алексиев елиминираха действащия европейски шампион Великобритания с 2:0 и си осигуриха място сред най-добрите четири отбора на планетата.

Първата точка за България донесе Александър Борисов, който направи впечатляващ обрат срещу седмия в европейската ранглиста Оскар Ласковски. След загубен първи сет младият българин намери верния ритъм, спечели със 3:6, 6:4, 6:3 и даде аванс на националите. Решителен се оказа моментът при 3:4 във втория сет, когато Борисов записа серия от седем поредни гейма и пречупи съперника си.

Победата на България беше подпечатана от Бруно Дженев, който надделя над втория в европейската ранглиста Лиъм Шарки със 7:5, 6:0. След равностойното начало на първия сет държавният шампион на България в зала доминира изцяло, спечели осем поредни гейма и направи излишен мача на двойки.

На полуфиналите в петък България ще се изправи срещу отбора на Бразилия в битка за място на финала на световния шампионат.

