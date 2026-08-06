Денислава Глушкова се класира за четвъртфиналите на турнир в Сърбия

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Денислава Глушкова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд от 15 хиляди долара.

Поставената под №2 Глушкова победи убедително представителката на домакините Миряна Йованович с 6:0, 6:1 за час и 26 минути игра.

Така в спор за място на полуфиналите 22-годишната българка ще се изправи срещу квалификантката Ая Ел Ауни (Мароко).

Друга българка Галена Кръстенова отпадна във втория кръг след загуба от третата поставена Витория Паганети (Италия) с 3:6, 4:6 за час и 51 минути.

На двойки Кръстенова и словенката Петя Драме отпаднаха на четвъртфиналите след поражение от вторите поставени Миа Хорвит (САЩ) и Мария Ерасо (Колумбия) с 5:7, 6:3, 7:10 в шампионския тайбрек.