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Осводиха двама от шестимата българи, обвинени в шпионаж от Великобритания

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Осводиха двама от шестимата българи, обвинени в шпионаж от Великобритания
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Британските власти са освободили двама от шестимата българи, осъдени за шпионаж в полза на Кремъл. По информация на британски медии това са Ваня Габерова и Иван Стоянов.

Двамата бяха част от групата българи, осъдени на общо 50 години затвор за шпионски операции в цяла Европа в полза на Русия. Ръководени от австриеца Ян Марсалек, от името на руското разузнаване, те са извършвали мисии за наблюдение в цяла Великобритания и Европа, насочени към журналисти, руски дисиденти, политически фигури и украински войници.

Разследващият журналист на Белингкат - Христо Грозев, който беше следен от групата, написа в социалните мрежи, че би му се искало някой да го е информирал, че са освободени. Стоянов, който се призна за виновен, е осъден на 5 години, а Габерова е с шест годишна присъда.

#пуснати на свобода #БГ шпиони #Великобритания

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