Принц Хари и семейството му се срещнаха с крал Чарлз III

Крал Чарлз III и съпругата му кралица Камила се срещнаха със сина на британския монарх принц Хари, съпругата му - актрисата Меган Маркъл, и двете им деца, които са на посещение във Великобритания, съобщи Ройтерс.

Хари посещава родината си само един или два пъти в годината, откакто публично се скара с баща си и с големия си брат - принц Уилям. Децата на Хари - 7-годишният Арчи и 5-годишната Лилибет, не са били в страната от 2022 г.

Хари е във Великобритания за петдневна поредица от благотворителни събития.

Срещата на краля и кралицата с Хари и семейството му се е състояла в кралското имение Хайгроув, западно от Лондон, потвърди Бъкингамският дворец, цитиран от Асошиейтед прес.

Визитата на принц Хари във Великобритания съвпада с решение по съдебен процес срещу британския таблойд „Дейли мейл“. По-рано през седмицата Хари заедно с други британски знаменитости изгуби делото, заведено от тях срещу изданието заради нахлуване в личното пространство.