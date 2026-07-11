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Принц Хари и семейството му се срещнаха с крал Чарлз III

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:25 мин.
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принц хари семейството срещнаха крал чарлз iii
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Крал Чарлз III и съпругата му кралица Камила се срещнаха със сина на британския монарх принц Хари, съпругата му - актрисата Меган Маркъл, и двете им деца, които са на посещение във Великобритания, съобщи Ройтерс.

Хари посещава родината си само един или два пъти в годината, откакто публично се скара с баща си и с големия си брат - принц Уилям. Децата на Хари - 7-годишният Арчи и 5-годишната Лилибет, не са били в страната от 2022 г.

Хари е във Великобритания за петдневна поредица от благотворителни събития.

Срещата на краля и кралицата с Хари и семейството му се е състояла в кралското имение Хайгроув, западно от Лондон, потвърди Бъкингамският дворец, цитиран от Асошиейтед прес.

Визитата на принц Хари във Великобритания съвпада с решение по съдебен процес срещу британския таблойд „Дейли мейл“. По-рано през седмицата Хари заедно с други британски знаменитости изгуби делото, заведено от тях срещу изданието заради нахлуване в личното пространство.

#крал Чарлз III #принц хари #Великобритания

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