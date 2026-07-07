Принц Хари загуби съдебната битка срещу издателя на „Дейли мейл“

Съдът отхвърли иска на британския принц Хари срещу издателя на „Дейли мейл“ за нахлуване в личния му живот, предаде АП. Съдията от Върховния съд в Лондон Матю Никлин каза, че твърденията за незаконни действия на медията не са доказани.

Последният съдебен иск на принц Хари, с който той се зарече да укроти британските таблоиди, завърши с поражение, коментира агенцията.

Съдът постанови, че херцогът на Съсекс не е успял да докаже твърденията си срещу издателя на „Дейли мейл“ за нахлуване в личния живот. Според съдия Матю Никлин доводите на херцога на Съсекс са били твърде повърхностни, за да уличат медийната група „Асошиейтед нюзпейпърс“ в използването на незаконни практики.

Съдията заяви, че съществува реална възможност твърденията да са дошли от легитимни източници. Това решение проваля исковете, заведени от Хари и още шестима души, включително певеца Елтън Джон и актрисата и модел Елизабет Хърли, които настояваха за значителни обезщетения. Разноските по 11-седмичния съдебен процес достигат близо 40 милиона британски лири.

Делото беше третият и последен от исковете на Хари, обвиняващ издателите на таблоиди в използването на незаконни тактики, като хакване на телефони или наемане на частни детективи за изравяне на компромати, с цел да го шпионират.

Вестниците отрекоха обвиненията като „абсурдни“, настоявайки, че приблизително 50-те спорни статии са базирани на легитимни източници, включително приятели, кралски помощници и пиари, които са предлагали информация на репортерите.

Присъдата съвпадна с пристигането на Хари във Великобритания, но съдебното решение бе засенчено от медийните спекулации около семейството му. Всички се питат дали херцогинята на Съсекс Меган и децата им Арчи и Лилибет ще се възползват от случая, за да посетят крал Чарлз Трети.

Личната мисия на Хари да реформира медийната среда, която той самият нарече „токсична“, отива далеч отвъд таблоидните заглавия, описващи бурната му младост и любовните му разочарования. Според АП емоционалното му явяване пред съда през февруари ясно е доказало това.

Снимки: БГНЕС

Принцът обвинява пресата за смъртта на майка си, принцеса Даяна, която загина в автомобилна катастрофа през 1997 г., докато бе преследвана от папараци в Париж, както и за атаките срещу съпругата му, които накараха двойката да напусне Великобритания и да се премести в САЩ през 2020 г.