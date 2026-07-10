Огнен ад в Испания: Най-малко 12 души загинаха при пожар в провинция Алмерия

Трагедия в Испания - най-малко 12 души загинаха при горски пожар в испанската провинция Алмерия в автономната област Андалусия. Сред жертвите има чужденци. Властите издирват още 19 човека и разследват причините за огъня. Пожарът е едно от най-тежките бедствия в най-скорошната история на кралството. Пламъците са се разпространили изключително бързо в гориста местност около градчето Лос Гаярдос, като засегнали най-вече близкото селце Бедар.

Франсиско Рейес, кмет на Лос Гаярдос: „Както виждате ситуацията е ужасяваща. Пожарът започна и се разпространи много бързо. Трябваше да евакуираме жителите на Алмокайсар и Бедар към къмпинга, където също имаме 400 до 500 души.“

Причина за пожара вероятно е паднал електропровод близо до магистрала. Телата на загиналите са открити край Бедар. Четирима души, пътуващи в кола са починали на място. Други девет са опитали да избягат пеша. От тях само двама са се спасили. По първоначални данни четири от жертвите са британци. 600 души са евакуирани.

- Много е сложно. Не знаем дали къщата е изгоряла или не, а жената, за която се грижа е трудно подвижна.

Близо 500 пожарникари и военни се борят със стихията.

Антонио Санс, министър на здравеопазването и извънредните ситуации на Андалусия: „Това е много сложен пожар, защото освен терена има много дерета, има и множество разпръснати жилища в района.“

Постоянната промяна на вятъра, сухата растителност и горещата вълна, която в момента засяга Испания, и по-специално Андалусия, спомагат за разпространението на пожара в този хълмист район. Продължителна гореща вълна с температури около 40°C причини горски пожари на много места в Южна Европа това лято. Огнеборци са мобилизирани във Франция, Португалия и Испания, а хиляди са принудени да напуснат домовете си.