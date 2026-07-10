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Сръбски гражданин на косъм от трагедия на 2700 км над земята

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Кошмар на борда: Счупен прозорец за малко да коства живота на пасажер

сръбски гражданин косъм трагедия 2700 земята
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Инцидент по време на полет на нискотарифната авиокомпания "Райънеър" от Солун за Меминген. 61-годишен сръбски гражданин за малко да бъде завлечен извън самолета, след като прозореца, до който седял, се счупил. Инцидентът станал около 10 минути след излитане, когато изведнъж прозорецът се счупил. Предполага се, че парче от един от двигателите се е откъснало и се е ударило в люка.

В кабината настъпила декомпресия и настанала паника. Наложило се мъжът да бъде издърпан обратно от съпругата му и други пътници, които били в близост. Пострадалият е с леки наранявания и сериозен уплах, а самолетът е кацнал аварийно обратно на летището в Солун.

#живот на пасажер #счупен прозорец #на косъм от трагедия #сръбски гражданин

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