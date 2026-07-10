Сръбски гражданин на косъм от трагедия на 2700 км над земята

Кошмар на борда: Счупен прозорец за малко да коства живота на пасажер
Инцидент по време на полет на нискотарифната авиокомпания "Райънеър" от Солун за Меминген. 61-годишен сръбски гражданин за малко да бъде завлечен извън самолета, след като прозореца, до който седял, се счупил. Инцидентът станал около 10 минути след излитане, когато изведнъж прозорецът се счупил. Предполага се, че парче от един от двигателите се е откъснало и се е ударило в люка.
В кабината настъпила декомпресия и настанала паника. Наложило се мъжът да бъде издърпан обратно от съпругата му и други пътници, които били в близост. Пострадалият е с леки наранявания и сериозен уплах, а самолетът е кацнал аварийно обратно на летището в Солун.
BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026
According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp