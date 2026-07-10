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Франция задейства спешен план срещу новата гореща вълна

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Франция задейства спешен план срещу новата гореща вълна
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Правителството на Франция задейства безпрецедентен спешен план заради сериозната нова гореща вълна, през която се очаква температурите в страната да достигнат до 40 градуса по Целзий в следващите дни, предаде ДПА.

Планът, разработен като отговор на предишни горещи вълни, предвижда да се създадат центрове за охлаждане за хората в риск, съобщи днес по телевизия Те Еф 1 говорителят на френското правителство Мод Брежон.

Тази група включва най-вече възрастните граждани, но също така и бездомните хора. Администрацията на френския премиер Себастиен Льокорню потвърди влизането в сила на мерките.

Според Брежон планът се прилага към тези области във Франция, в които има най-висока степен на опасност от горещини. Според френската метеорологична служба "Метео Франс" засега това ще засегне 9 региона в Западна Франция.

Снимки: БТА/Архив

Утре се очаква зоната да бъде разширена, тъй като предупреждението за червен код на опасност от високи температури влиза в сила и за региона на Голям Париж.

Хората ще могат да прекарат по няколко часа или дори да останат през цялата нощ в центровете с климатик, обяви директорът на френската Генерална дирекция за гражданска защита и управление на кризи Жулиен Марион по телевизия Бе Еф Ем Те Ве.

Това е третата вълна от горещини, която удря Франция в рамките на два месеца. Според метеорологичната служба "Метео Франс" жегата ще продължи поне до средата на идната седмица.

#жеги във Франция #екстремно горещо време #гореща вълна #горещо време

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