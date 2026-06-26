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Горещите вълни и глобалното затопляне: Според доклад дейността на човека ускорява затоплянето

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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горещата вълна европа продължава ndash рекордни температури редица градове
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Рекордната гореща вълна обхванала Западна Европа тази седмица би била практически невъзможна без предизвиканите от човешката дейност климатични промени.

Това е заключението в доклада на групата климатолози "Уърлд Уедър Атрибюшън". Според тях, горещата вълна е най-тежката регистрирана досега в Западна Европа. Само за няколко десетилетия глобалното затопляне е направило горещите вълни както по-вероятни, така и по-интензивни. Учените са изчислили, че рязкото покачване на нощните температури тази седмица е 100 пъти по-вероятно, отколкото би било преди само две десетилетия. А Подобна вълна преди 50 години пък би била с около 3 и половина градуса по Целзий по-хладна от настоящата.

#затоплянето #ускорява #дейност на човека #горещи вълни #глобално затопляне

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