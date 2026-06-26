Горещите вълни и глобалното затопляне: Според доклад дейността на човека ускорява затоплянето

Рекордната гореща вълна обхванала Западна Европа тази седмица би била практически невъзможна без предизвиканите от човешката дейност климатични промени.

Това е заключението в доклада на групата климатолози "Уърлд Уедър Атрибюшън". Според тях, горещата вълна е най-тежката регистрирана досега в Западна Европа. Само за няколко десетилетия глобалното затопляне е направило горещите вълни както по-вероятни, така и по-интензивни. Учените са изчислили, че рязкото покачване на нощните температури тази седмица е 100 пъти по-вероятно, отколкото би било преди само две десетилетия. А Подобна вълна преди 50 години пък би била с около 3 и половина градуса по Целзий по-хладна от настоящата.