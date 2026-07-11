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Главният секретар на МВР разпореди засилен контрол на товарните автомобили

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Съвместни екипи на полицията и ИА „Автомобилна администрация“ ще извършват проверки в цялата страна

около километра колона тирове чака капитан андреево
Снимка: БТА
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Главният секретар на МВР разпореди незабавното предприемане на засилени контролни действия на територията на страната над тежкотоварния трафик, съобщиха от МВР.

Контролът ще бъде насочен към товарните моторни превозни средства с максимална допустима маса над 3,5 тона, като приоритет ще бъдат автомобилите над 12 тона. Проверките ще обхващат техническата изправност на превозните средства и спазването на нормативните изисквания съгласно Закона за движението по пътищата и Закона за автомобилните превози.

Главните дирекции „Национална полиция“ и „Гранична полиция“, СДВР и областни дирекции на МВР ще създадат организация за провеждане на съвместни проверки с екипи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

На полицейските екипи, които ще извършват контрол без участието на служители на ИА „Автомобилна администрация“, е разпоредено да обръщат особено внимание на техническото състояние на товарните автомобили и на съответствието им с всички изисквания за безопасно участие в движението.

При установяване на нарушения водачите ще бъдат санкционирани.

При констатирани технически неизправности информацията ще бъде изпращана незабавно на ИА „Автомобилна администрация“.

#засилен контрол над товарните автомобили #операция #АПИ #главен секретар на МВР #МВР

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