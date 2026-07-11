БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Виктор Марков стана вицешампион на двойки на тенис турнир в Монастир

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Запази

Българинът и Роан Джоунс (Великобритания) отстъпиха в оспорван финал пред Никита Янин (Русия) и Карим Мабрук (Египет)

виктор марков стана вицешампион двойки турнир тенис монастир
Слушай новината

Виктор Марков стана вицешампион на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българинът и Роан Джоунс (Великобритания) отстъпиха в изключително оспорван финал пред Никита Янин (Русия) и Карим Мабрук (Египет) със 7:5, 2:6, 8:10 за 90 минути игра.

21-годишният Марков и Джоунс наваксаха изоставане от 0:2 в началото на мача, а след 5:5 спечелиха два поредни гейма, за да вземат първия сет. Българинът и британецът обаче допуснаха два пробива във втората част, която загубиха с 2:6, и така се стигна до шампионски тайбрек. В него Марков и Джоунс изостанаха с 6:9 точки, успяха да намалят пасива си на 8:9, но в крайна сметка отстъпиха с 8:10.

До момента Виктор Марков няма спечелена титла на двойки при мъжете от турнирите на World Tennis Tour.

#Виктор Марков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
На снимките от толкамерите не се вижда шофьорът на тира от катастрофата на АМ „Тракия“, каза регионалният министър Иван Шишков
3
На снимките от толкамерите не се вижда шофьорът на тира от...
На 74 години почина българският космонавт Александър Александров
4
На 74 години почина българският космонавт Александър Александров
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
5
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Поредна трагедия на „Тракия“: Тир отново скъса мантинела и помете две коли в насрещното
6
Поредна трагедия на „Тракия“: Тир отново скъса...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
4
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Турция забрани къпането в Черно море
5
Турция забрани къпането в Черно море
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при рисково раждане на път за болницата в Русе
6
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при...

Още от: Български тенис

Лиа Каратанчева приключи участието си на тенис турнира на клей в Хага на полуфиналите
Лиа Каратанчева приключи участието си на тенис турнира на клей в Хага на полуфиналите
Росица Денчева си тръгна с титлата от турнира в Бузъу Росица Денчева си тръгна с титлата от турнира в Бузъу
Чете се за: 01:05 мин.
Пламен Милушев стана шампион на "Левски Къп" Пламен Милушев стана шампион на "Левски Къп"
Чете се за: 01:05 мин.
Плевен приема международен турнир по тенис за юноши и девойки до 16 г. Плевен приема международен турнир по тенис за юноши и девойки до 16 г.
Чете се за: 01:10 мин.
Илиян Радулов завоюва първа титла в кариерата си от веригата на Международната федерация по тенис Илиян Радулов завоюва първа титла в кариерата си от веригата на Международната федерация по тенис
Чете се за: 01:10 мин.
Лиа Каратанчева достигна до полуфиналите на турнир в Хага Лиа Каратанчева достигна до полуфиналите на турнир в Хага
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Главният секретар на МВР разпореди засилен контрол на товарните автомобили
Главният секретар на МВР разпореди засилен контрол на товарните...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на шофьора на камиона след тежката катастрофа на АМ „Тракия“ край Карнобат Повдигнаха обвинение на шофьора на камиона след тежката катастрофа на АМ „Тракия“ край Карнобат
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
От началото на май 11 души са загинали в катастрофи с ТИР-ове у нас От началото на май 11 души са загинали в катастрофи с ТИР-ове у нас
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Министърът на туризма: С агресивна реклама и много инициативи се надяваме да компенсираме колебливия старт на сезона Министърът на туризма: С агресивна реклама и много инициативи се надяваме да компенсираме колебливия старт на сезона
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Сватба с близо 1300 гости в двора на видинско училище предизвика...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Освободиха двама от шестимата българи, обвинени в шпионаж от...
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Преговорите продължават? Иранският външен министър е в Оман, очаква...
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Проверяват нотариуса Веселин Петров от Варна заради аферата...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ