Проверяват нотариуса Веселин Петров от Варна заради аферата "Баба Алино"

Правосъдното министерство проверява нотариус Веселин Петров от Варна, във връзка с "Баба Алино".

При проверката са констатирани множество нарушения, свързани с удостоверяването на правото на собственост върху недвижими имоти, като липсата на мотивирана правна преценка и постановления, въз основа на които да се издадат актовете.

Установени са и други съществени нарушения. Нотариусът е допуснал издаването на документ за собственост за около 35 сгради, които се намират върху горска територия. Има предложение и да му бъде наложено наказание. Извършват се проверки и на други нотариуси по казуса „Баба Алино“.