БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

АФЕРАТА "БАБА АЛИНО"

Проверяват нотариуса Веселин Петров от Варна заради аферата "Баба Алино"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
Запази

Петров е издал 35 нотариални акта за собственост на сгради върху горска територия

Проверяват нотариуса Веселин Петров от Варна заради аферата "Баба Алино"
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Правосъдното министерство проверява нотариус Веселин Петров от Варна, във връзка с "Баба Алино".

При проверката са констатирани множество нарушения, свързани с удостоверяването на правото на собственост върху недвижими имоти, като липсата на мотивирана правна преценка и постановления, въз основа на които да се издадат актовете.

Установени са и други съществени нарушения. Нотариусът е допуснал издаването на документ за собственост за около 35 сгради, които се намират върху горска територия. Има предложение и да му бъде наложено наказание. Извършват се проверки и на други нотариуси по казуса „Баба Алино“.

#Веселин Петров #нотариус #проверка

Водещи новини

Двамата пострадали при катастрофата край Карнобат са в стабилно състояние
Двамата пострадали при катастрофата край Карнобат са в стабилно...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Министърът на туризма: С агресивна реклама и много инициативи се надяваме да компенсираме колебливия старт на сезона Министърът на туризма: С агресивна реклама и много инициативи се надяваме да компенсираме колебливия старт на сезона
Чете се за: 06:32 мин.
У нас
Велислава Делчева: 8500 са жалбите към омбудсмана само за първите шест месеца на годината, при 11 000 общо за 2025 г. Велислава Делчева: 8500 са жалбите към омбудсмана само за първите шест месеца на годината, при 11 000 общо за 2025 г.
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Осводиха двама от шестимата българи, обвинени в шпионаж от Великобритания Осводиха двама от шестимата българи, обвинени в шпионаж от Великобритания
Чете се за: 01:00 мин.
По света
В очакване на нови преговори между САЩ и Иран: Вашингтон поиска...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Над 4000 са вече жертвите на двата труса във Венецуела
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Над хиляда са участниците във втория Банско байк фест
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Максимални температури между 30° и 35° в събота
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ